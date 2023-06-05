الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سهر الصايغ تعلن فسخ خطوبتها

سهر الصايغ وخطيبها
سهر الصايغ وخطيبها

فاجأت الفنانة سهر الصايغ جمهورها بإعلانها فسخ خطوبتها بعد فترة من الارتباط وتحديدًا منذ شهر ديسمبر الماضي، دون ذكر سبب.

وشاركت “سهر” صورة تعبر عن حالتها الاجتماعية “سنجل” عبر فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: “اللهم ارزقه خيرًا مني…وارزقني خيرًا منه….تمت فسخ خطوبتي….رأيت منك خيرًا وقابلتك بالخير…فعسي الله أن يبدلنا خيرًا”.

 

جدير بالذكر أن الفنانة سهر الصايغ أعلنت في ديسمبر الماضي خطوبتها من خارج الوسط الفني، وتفاعل معها الجمهور كثيرًا، حيث شاركت متابعيها بصورها من حفل الخطوبة، ونشرت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورًا لها من خطوبتها وكتبت: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اسأل الله أن يتم لنا الخير”.

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