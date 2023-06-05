سهر الصايغ تعلن فسخ خطوبتها

فاجأت الفنانة سهر الصايغ جمهورها بإعلانها فسخ خطوبتها بعد فترة من الارتباط وتحديدًا منذ شهر ديسمبر الماضي، دون ذكر سبب.

وشاركت “سهر” صورة تعبر عن حالتها الاجتماعية “سنجل” عبر فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: “اللهم ارزقه خيرًا مني…وارزقني خيرًا منه….تمت فسخ خطوبتي….رأيت منك خيرًا وقابلتك بالخير…فعسي الله أن يبدلنا خيرًا”.

جدير بالذكر أن الفنانة سهر الصايغ أعلنت في ديسمبر الماضي خطوبتها من خارج الوسط الفني، وتفاعل معها الجمهور كثيرًا، حيث شاركت متابعيها بصورها من حفل الخطوبة، ونشرت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورًا لها من خطوبتها وكتبت: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اسأل الله أن يتم لنا الخير”.