بتروجت ينهي دوري تنس الطاولة للسيدات في مركز الوصيف.. والأهلي البطل

أنهى فريق تنس الطاولة سيدات بنادي بتروجت لتنس الطاولة، بطولة الدوري العام في مركز الوصيف، بعدما جاء في المرتبة الثانية خلف النادي الأهلي الذي توج باللقب.

وانتهى قبل قليل نهائى الدورى الممتاز لتنس الطاولة للسيدات، بفوز النادى الأهلي على بتروجت بنتيجة ٢/٣ في المشاركة الأولى للنادي البترولي في هذا الدوري.

أقيمت المباراة النهائية بين الأهلي وبتروجت على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية، واستمرت لمدة ثلاث ساعات ونصف، كان الندية والقوة والإثارة شعارها، وفاز الأهلي بالبطولة بعد ريمونتادا أمام الفريق البترولي الذي تألق وأجاد.

تقدم بتروجت فى المباراة الأولى بفوز مريم الهضيبى على هنا جودة ٢/٣، ثم تعادل الأهلي في المباراة الثانية بفوز دينا مشرف على مروة الهضيبى ٠/٣، وعاود الفريق البترولي تقدمه مرة ثانية في المباراة الثالثة بفوز أميرة يسري على نادين الدولتلي ٠/٣.

وبعدها أدرك النادي الأهلي التعادل مرة أخرى في المباراة الرابعة، بفوز دينا مشرف على مريم الهضيبى ٠/٣، وفي المباراة الفاصلة فازت هنا جودة على مروة الهضيبي ٠/٣، ليتوج النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، ويحل نادي بتروجت ثانيا فى أول موسم له في الدورى الممتاز.

وجاء ترتيب الفرق كالآتي :

المركز الأول : النادي الأهلي

المركز الثاني : نادي بتروجت

المركز الثالث : نادي الزمالك



وقد سبق لنادى بتروجت هذا الموسم الفوز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعد اعتذار ناديي الأهلى والزمالك، والتى أقيمت في نيروبي بدولة كينيا فى شهر مايو ٢٠٢٣.

ويمثل الفريق البترولي اللاعبات مريم الهضيبي، ومروة الهضيبي، وهند فتحي، وأميرة يسري، ويتكون الجهاز الفني من ياسر صبحي مديرا فنيا، وعزت زغلول مدربا عاما، ويشرف على تنس الطاولة نائب رئيس نادي بتروجت المحاسب محمود أباظة.