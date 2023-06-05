تخفيف عقوبة عامل خطف طفل وهتك عرضه بالشرقية إلى السجن 3 سنوات

قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من عامل بمكينة طحين وذلك علي حكم محكمة جنايات الزقازيق الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لاتهامه باختطاف طفل وهتك عرضه .

وتضمن منطوق محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر من محكمة الجنايات للسجن المشدد لمدة 3 سنوات والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

وأسندت النيابة العامة للمتهم بالتحقيقات ، بأنه بدائرة قسم شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية خطف المجني عليه الطفل من غير تحيل أو إكراه بأن إستدرجه الي داخل حانوته وأشهر في مواجهته سلاح أبيض (مشرط) وقيد حريته بداخله على النحو المبين بالأوراق وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى أنه في ذات المكان والزمان وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن طرحه أرضاً وهتك عرضه عليه على النحو المبين بالتحقيقات.