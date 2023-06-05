وزير التنمية المحلية: المنتدى الحضرى العالمى هو ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم، فى افتتاح الجلسة الأولى الدورة الثانية، لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، التى تعقد فى العاصمة الكينية نيروبى، خلال الفترة من 5 – 9 يونيو، وذلك بحضور الرئيس الكينى والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحوالى 28 وزيرًا وممثلًا للحكومات الإفريقية فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية والمحلية، تحت عنوان مستقبل حضري مستدام من خلال تعددية شاملة وفعالة تحقق أهداف التنمية المستدامة.

كما يعد الحدث الذى يعد من أهم الفعاليات التى يشهدها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بوصفه الجمعية العامة، والتى تعقد دورتها الثانية بعد الدورة الأولى التى عقدت فى ديسمبر 2018.

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة إلى أن المشاركة المصرية فى فعاليات الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى دورتها الحالية، فى إطار استعداد مصر لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة "WUF12"، فى عام 2024، وهو ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.

وأَضاف وزير التنمية المحلية أن فوز مصر باستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى فرصة لتقديم النجاحات التى حققتها مصر فى مجال التنمية الحضرية والعمرانية، ونموذجها الفريد في مواجهة العشوائيات، والقضاء عليها، وتخطيط المدن، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد كبير من المدن الذكية الجديدة، والنهضة التي حققتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى .

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن المنتدى الحضري العالمي هو ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، لافتًا إلى أنه سيكون فرصة لعرض التجربة العمرانية المصرية الرائدة التى تحققت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وفى السياق ذاته التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على هامش مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بكينيا مع عدد من وزراء التنمية المحلية بالدول الإفريقية، ومن بينهم وزير التنمية المحلية فى جامبيا وزيرة التنمية المحلية والإسكان الكينى، كما شارك الوزير فى افتتاح المعرض الحضرى العالمى الذى يقيام على هامش الفعاليات.

ومن المقرر أن يشارك، اليوم، اللواء هشام آمنة فى جلسة حول توطين السياسات على المستوى المحلى، لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كما سيشارك غدًا فى جلسة بحضور ممثلى عدد من الدول التي استضافت الاجتماعات السابقة للمنتدى الحضرى العالمى لتبادل الخبرات، والاستفادة المثلى قبل استضافة مصر الدورة القادمة من المنتدى فى عام 2024، كما سيلتقى وزير التنمية المحلية مع ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ومن المقرر كذلك أن يعرض وزير التنمية المحلية، خلال مشاركته فى جلسات المؤتمر النجاحات التى حققتها الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية فى مختلف المجالات التنموية والحضرية والعمرانية.