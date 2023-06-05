بـ130 مليون جنيه.. محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروع كوبري الرياح

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء كوبري الرياح، وذلك لتحديد الجدول الزمني للانتهاء من أعمال تنفيذ الكوبري.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، المهندس عماد حسين رئيس الإدارة المركزية للطرق والكبارى المنطقة الثامنة، والمهندس حماده ياسين المستشار الهندسى للمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندس محمد إسماعيل مدير عام مديرية المساحة بقنا، وطارق لطفى رئيس مركز ومدينة قنا، والنائب محمد الجبلاوى، والنائب محمد طايع عضوا مجلس النواب.

وقال المحافظ إن مشروع إنشاء كوبري الرياح يجرى تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري بطول 500 متر، وعرض 16 متر على حارتين لكل اتجاه ، بتكلفة تقدر بـ 130 مليون جنيه، منها 60 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة و70 مليون جنيه مقدمه من وزارة النقل والمواصلات.

وأضاف أن إنشاء الكوبرى يهدف إلى تسهيل الحركة المرورية بشكل آمن وحضاري تلبية لاحتياجات مواطني المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، حيث يسهم الكوبري في تحقيق السيولة المرورية، وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتوفير الوقت والجهود على السائقين، والقضاء على الاختناقات المرورية، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال تنفيذ الكوبرى خلال ثلاثة أشهر.