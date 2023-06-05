تحت شعار " دحر البلاستيك ".. الغربية تحتفل باليوم العالمي للبيئة

احتفلت محافظة الغربية اليوم الخامس من يونيو باليوم العالمي للبيئة تحت شعار "دحر البلاستيك" وذلك من خلال عدة فاعليات بدأت باللقاء الحواري الذي نظمته المحافظة تحت رعاية وبحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات، الدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وممثلي الشركات الناشئة العاملة في مجال البيئة.

وأعلن محافظ الغربية عن تنفيذ عدة فعاليات مساء اليوم ضمن احتفال محافظة الغربية باليوم العالمي للبيئة، تتضمن تفقد خلية الطاقة الشمسية التي إنشائها حي ثان طنطا بهدف دعم منظومة الري الأخضر الذكي، ضمن أنشطة الحي لتطوير ورقمنة كافة الخدمات في نطاق الحي، إلى جانب زراعة عدد من الأشجار على كورنيش طنطا فضلاً عن تطهير المجرى المائي لترعة القاصد، كما أشار المحافظ إلى استمرار فاعليات الاحتفال باليوم العالمي للبيئة على مدار الأسبوع من خلال عدد من الأنشطة داخل مراكز المحافظة الثمانية.

وخلال اللقاء الحواري شهد المحافظ عدد من تجارب الشركات الشبابية الناشئة العاملة في مجال البيئة، ومنها جمعية عين البيئة، شركة فسيلة، شركة بلستكة والشركة البريطانية لتدوير المخلفات، حيث تم عرضت كل شركة أنشطتها ومدى مساهمتها في التعامل مع القضايا البيئية بشكل مميكن ومرقمن وخاصة تدوير البلاستيك والاستفادة منه لمواجهة المشاكل البيئة الخطرة نتيجة إلقائه في المجاري المائية والتي تصل إلى 500 مليار كيس على مستوى العالم، كما عرضت الجامعة عرضاً فيلمياً يتضمن جهود الجامعة في مواجهة المخاطر البيئية وحمايتها.

وفي كلمته أشار محافظ الغربية إلى جهود الدولة لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواجهة المخاطر البيئية وحماية البيئة وذلك ضمن رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والتي تنص على الحفاظ على البيئة وحمايتها، مشيراً إلى أن الحفاظ على البيئة لا يقتصر فقط على رفع المخلفات وحماية المجاري المائية بل يمتد للحافظ على كل ما يحيط ويؤثر في الإنسان.

وفي سياق متصل وجه المحافظ بتشكيل المجلس البيئي لمحافظة الغربية، ليضم كافة الجهات والأجهزة المعنية لمواجهة المشاكل البيئية وحماية البيئة، على أن ينعقد خلال هذا الشهر لوضع رؤية عمل والبدء في تنفيذها في أسرع وقت.

وأشاد رحمي بتجربة الشركات والجمعيات التي قدمت عروضها، مؤكداً على توفير كافة الجهود لدعمهم في تنفيذ أفكارهم والتي ستساعد الدولة في الحفاظ على البيئة، مشيراً إلى دور كل فرد داخل هذه القاعة وداخل المحافظة في الحفاظ على البيئة حيث سيتأثر كل مواطن بالعادات والأساليب غير السليمة للتعامل مع البيئة، موجهاً بضرورة التوعوية بالمخاطر البيئية وآليات الحفاظ عليها وحمايتها خلال أي نشاط تنفذه المحافظة أو الجهات التابعة لها.

وقال المحافظ إن المحافظة لها طبيعة متفردة وخاصة كونها محافظة زراعية ولديها مشاكل بيئية كبرى، بدأت المحافظة في مواجهتها وخاصة تلوث المياه، مشيراً إلى بدء المحافظة في تكوين هوية بصرية للمحافظة تنفيذا لتوجيهات الدولة بمواجهة كافة أشكال التلوث السمعي والبصري الذي يتعرض له المواطن من خلال العادات السيئة التي نمارسها ومنها على سبيل المثال لا الحصر استعمال آلات التنبيه بشكل مبالغ فيه إلى جانب الصور والمشاهد التي يتعرض لها الفرد سواء في الشارع أو في الأماكن العامة، واختتم المحافظ كلمته بدعوة الجميع وخاصة الشباب بالتبرع بالدم على مدار اليوم داخل المركز الإقليمي بحي أول طنطا.

وتحت شعار حي رقمي أخضر صديق للبيئة، قدم محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا تجربة الحي، في مواجهة المشاكل البيئية وعلى رأسها مشكلة القمامة، حيث بدء الحي في الجمع المنزلي بالتعاقد مع الشركة البريطانية داخل مناطق متعددة في الحي بهدف عدم نزول القمامة إلى الشارع، كما بدء الحي في تجربة استخدام تطبيقات ذكية " ابلكيشن فرزاوي" لجمع القمامة وفرزها من المنبع وتجميع مخلفات الهدم إلى جانب تجميع زيوت الطعام المستخدمة في البيوت وتصنيع منتجات مثل الصابون وغيرها من خلال بروتوكول تعاون مع شركة الزيوت والصابون، ليتم تقديمها للمواطن مرة أخرى.

وأضاف عيسى إلى بدء الحي في تنفيذ أول تجربة ذكية لاستخدام الطاقة الشمسية في الري بشكل مميكن للحافظ على كل نقطة مياه بالإضافة إلى تجربة الصندوق الذكي الذي سيعمل بالذكاء الاصطناعي من خلال إصدار إشارة إلكترونية للحي بعد امتلائه لتتحرك سيارة جمع القمامة لتفريغه مما سيقلل من الجهد والوقت ويوفر في الوقود المستخدم.

وجه الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الشكر لمحافظ الغربية على دعوته الكريمة، وعلى هذا الاحتفال الذي يأتي محققا وملبي لطلبات العصر من خلال الاعتماد على الشباب لدعم الدولة في مواجهة المشاكل البيئية من خلال أفكارهم الرائدة والمبتكرة والرائدة والمعتمدة على التكنولوجيا.

وأوضح عبد القوي أن الدستور المصري كان سباقاً في مسايرة الاتجاهات الدولية ومعاهدات المناخ، فتضمن نصوصاً دستورية صريحة لحماية المناخ والبيئة، حيث نصت المادة 46 على أن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها، كما تضمنت المواد 44، 45، 79 على نصوص أخرى للحفاظ على البيئة.

ومن جانبه، قال محمد قطب رئيس جهاز شئون البيئة بالغربية إن احتفال اليوم يأتي ضمن احتفال مصر بالذكرى الخمسون لليوم العالمي للبيئة، والذي يأتي تحت شعار دحر البلاستيك موضحاً أن مصر تنتج سنويا ما يقارب من 9.5 مليون طن، مع إعادة تدوير 10% فقط من المنتج والمستعمل، وهو رقم جيد بالمقارنة مع باقي دول العالم، مشيراً إلى صعوبة، كما استعرض قطب آليات مواجهة استعمال البلاستيك.