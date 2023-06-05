تنفيذ 45 قرار إزالة  في نطاق 10 مراكز بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات بكافة مدن ومراكز المحافظة وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة كاملاً وردع المخالفين، مؤكدةً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وذلك في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 10 مراكز عن تنفيذ 45 قرار إزالة على مساحة 1547 متر مربع ليصبح إجمالي ما تم إزالته منذ إنطلاق الموجة حتي الآن 362 حالة تعدي على مساحة 172279 م2.

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب نائب محافظ البحيرة، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.