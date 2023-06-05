الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 3 سنوات و50 ألف غرامة لشاب يتاجر في "الشابو" بأسيوط

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، شابًا بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره في مادة " الشابو " المخدر وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بمركز الفتح.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح رئيس بالمحكمة و أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد سمير غويل.
تعود وقائع القضية رقم 15267 لسنة 2022 جنايات الفتح إلى ورود معلومات إلى المقدم محمود تركي مفتش مباحث بقسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائي بمديرية امن أسيوط بقيام " شريف . ع . س " 23 عاما بمزاولة نشاطه الغير مشروع بالاتجار في المواد المخدرة بصورتي الجملة والقطاعي وانه يتخذ من مسكنه مركزا لبيع وترويج تلك السموم على عملائه بمركز الفتح .
وبتفنين الإجراءات وبالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الفتح تمكنت القوات من ضبط حقيبة أسفل سرير داخل غرفة نوم المتهم وبداخلها كمية من مخدر الشابو و سلاح ناري كما عثر على مبلغ 7000 جنيه.

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