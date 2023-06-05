الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على عامل قتل شابًا فى مشاجرة بينهما بمنطقة عين شمس

مشاجرة
مشاجرة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل قتل شابا فى مشاجرة بينهما بمنطقة عين شمس.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بدائرة قسم شرطة عين شمس. وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب به كدمات وسحجات، وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وآخر بسبب خلافات سابقة، قام على إثرها الأخير بالتعدى بالضرب على المجنى عليه، وتوفى متأثرا بإصابته.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

أجهزة الأمن بالقاهرة منطقة عين شمس مشاجرة

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