الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد السلكاوي: الفنان أقرب لمدرس يحاول توصيل المعلومة بشكل مقبول ومحبب

الفنان أحمد السلكاوي
الفنان أحمد السلكاوي

قال الفنان أحمد السلكاوي إنه يعمل في مجال التربية والتعليم منذ 25 عامًا ويفخر بذلك، وهي فترة يعتز بها وما زال على رأس عمله، كما أشار إلى أنه يجد أن الفنان هو أقرب ما يكون إلى المدرس من حيث فكرة توصيل المعلومة بشكل مناسب، وإذا نجح في ذلك، فسينجح في التمثيل، سواء بالنسبة للطلاب أو المشاهدين، وذلك ساعده في القدرة على التواصل مع الجمهور.

وكشف السلكاوي، خلال حوار له على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، عن تفاصيل دوره في مسرحية "طيب وأمير"، قائلا: إنه قام بتمثيل الشخصية الشريرة والمحبوبة في نفس الوقت، مضيفًا: "أقوم بعمل الشخصية حسب ما يرغبه المخرج، وأعرف إذا كان يريد من تلك الشخصية أن تكون محبوبة، أو شريرة صرف، ولا يكون لها أي ملمح كوميدي".

وأضاف الفنان أحمد السلكاوي، أنه رسم الشخصية فيزيائيا من الصوت وطريقة الأداء، موضحا أن كل هذا يأتي مع تراكم الخبرات لدي الممثل.

التربية و التعليم السلكاوى تفاصيل دوره طيب وأمير مسرحية طيب وأمير فيزياء منذ 25 عاما

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