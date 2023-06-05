حبس المتهمين بحيازة 35 كيلو جرام من مخدر الحشيش بمدينة السلام

قررت نيابة السلام، اليوم الاثنين، حبس 4 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم 35 كيلو جراما من مخدر الحشيش وكيلو من مخدر اللأصحاب مرض الجيوب الأنفية.آيس بمنطقة السلام.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم 360 طربة من الحشيش المخدر وزنت 35 كيلوجراما، كمية من الأيس المخدر وزنت 1 كيلوجرام، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، أدوات تصنيع تستخدم فى طبخ الحشيش الخام، 3 سيارات، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم أقروت بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.