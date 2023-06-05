الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء فعاليات ملتقى الصحافة العمانية المصرية بمتحف الحضارات

جانب من الملتقى
جانب من الملتقى

بدأت منذ قليل فعاليات ملتقى الصحافة العمانية المصرية، بمتحف الحضارات بالفسطاط.

وحضر الملتقي السفير العماني عبدالله بن ناصر الرحبي ونقيب الصحفيين خالد البلشي، وهشام عزمي، أمين المجلس الأعلى للثقافة، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وعدد من الصحفيين المصريين والعمانيين.

ويشهد توقيع بروتوكول التعاون بين نقابة الصحفيين المصريين وجمعية الصحافة العمانية، والذي يتضمن التعاون في مجال التدريب والأنشطة الثقافية والفنية ودعم الحريات الصحفية في البلدين الشقيقين.

ويتضمن الملتقى كلمة للسفير العماني السيد عبدالله بن ناصر الرحبي وللدكتور محمد بن مبارك العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العمانية وللأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، ثم لضيف الشرف السيد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.

كما يتضمن الاحتفال عرض فيلم عن جمعية الصحفيين العمانية وتوقيع بروتوكول التعاون.

وبعد استراحة الغداء تعقد 3 جلسات عن العلاقات العمانية المصرية المشتركة في الثقافة والاقتصاد والاستثمار.

الأنشطة الثقافية والفنية الصحافة العمانية العلاقات العمانية المصريه العلاقات العمانية المجلس الأعلى للثقافة بروتوكول التعاون جامعة الدول العربية جمعية الصحفيين العمانية

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