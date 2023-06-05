أكمل نجاتي يعلن رفضه لمشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام الجديد

رفض النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، مشروع خطة التنمية الاقتصادية الجديدة، لاسيما في ظل نقص المعلومات بشأن ما تم عرضه من إنجازات وربطه بخطط طويلة الأمد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تشهد استكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتأشيرات العامة المرافقة له.

وأشار النائب، إلى الخدمات التعليمية في الخطة وحساب نسبتها، قائلا: "مش قادر أقارن بين المستهدف في الخطة الجديدة والذي تم إنجازه في الخطة السابقة".

وأشار إلى أنه في الخطة السابقة تم الإعلان عن صرف 3 مليارات و750 مليون جنيه للتابليت، قائلا: وتبين بعد ذلك أنه تم توزيع مليون و800 تابلت.

وقال النائب: كان من المفترض أن يتم الحديث والمقارنة بين ما تم تخصيص وما تم صرفه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك إخلال بقيمة التعاونيات ومساهمتها في عمليات التنمية، فضلا عن عدم إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص على النحو المطلوب.

فيما قال النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أننا نناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل عام دون معرفة معدلات تحقيق الأهداف والمستهدفات الخاصة بالخطط السابقة، لذلك يكون لدينا عدم معرفة بالنقاط التي تفوقنا فيها أو تخلفنا عنها، وبالتالي يصبح لدينا مشكلة لعدم وجود معرفة لدينا بتعزيز نقاط الضعف وتأمين نقاط القوة.

وفيما يخص المجال الثقافي، أفاد جلال: لابد أن تتوسع الخطة فيما يعرف بالمكتبات المتنقلة، معقبا:"محتاجين نشوف مجهودات كبيرة في رقمنة الخدمات الثقافية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: نتمنى من الخطط القادمة أن تكون الدولة بكل مؤسساتها على اهتمام كبير بفكرة ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القوة الناعمة لأن كل ذلك ينعكس على الصورة القومية للدولة.