الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب التنسيقية يطالب بضرورة ربط سوق العمل بالخريجين

النائب أحمد فوزي
النائب أحمد فوزي

اعترف النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن لديه تخوفات حول عدم الوفاء بما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، نظرًا للظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق  والتي تشهد استكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتأشيرات العامة المرافقة له.                                              

وأشار فوزي إلى أن الدستور المصري نص على ضرورة الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالتعليم والصحة والبحث العلمي، مشددًا على ضرورة الربط بين سوق العمل وبين الخريجين.                       

وأشاد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باستكمال الحكومة المشروعات القومية والتي على رأسها حياة كريمة، مؤكدًا ضرورة ترشيد الإنفاق وتحديد الأولويات في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم.

الاستحقاقات الدستورية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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