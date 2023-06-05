أوسوريو يمنح عمر جابر والزناري وعبدالله جمعة الفرصة الأخيرة فى الزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع ثلاثي الفريق عمر جابر وعبد الله جمعة ومصطفى الزناري من أجل منحهم الفرصة الأخيرة في المشاركة في المباريات خلال الفترة المتبقية من عمر الدوري المصري والدفع بهم في مباريات الفريق حتى نهاية الموسم.

‏وطلب أوسوريو من اللاعبين الثلاثة، عمر جابر، عبد الله جمعة، مصطفى الزناري بذل أقصى جهد وإثبات جدارتهم والظهور بمستوى فني وبدني جيد في المباريات القادمة من أجل الحكم عليهم في المباريات الرسمية قبل إعلان قائمة الموسم الجديد خاصة أن أوسوريو لم يشاهد هؤلاء اللاعبين في المباريات الرسمية منذ توليه المهمة ولا يستطيع الحكم علي مستواهم بصورة فعلية الا في أرض الملعب.

‏وكانت لجنة الكرة بنادي الزمالك قد طلبت من أوسوريو تحديد مستوى اللاعبين الثلاثة وتحديد موقفهم من القيد في الموسم الجديد ومنحهم فرصة في المباراة القادمة قبل الحكم على أدائهم وقبل الاستغناء عن أي منهم رسميا، خاصة أن اللاعبين الثلاثة ما زالوا مرتبطين بعقود سارية مع نادي الزمالك ومن حق النادي عرضهم للبيع في نهاية الموسم قبل الاستغناء عنهم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء، في الجولة الثلاثون لمسابقة الدوري المصري.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندرى بالدورى

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: سيف جعفر، نبيل عماد "دونجا"، أحمد مصطفى "زيزو"، سيد عبدالله نيمار.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، إبراهيما نداي، سيف الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثالث فريق فيوتشر.