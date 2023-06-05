"ضي الزمالك" يحتضن معرضا لأسرة الجباخنجي.. الأحد

ينظم أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، في السابعة من مساء الأحد المقبل 11 يونيو، بجاليري ضي الزمالك، معرضا مهما لأسرة الجباخنجي.

يشهد المعرض مشاركة أعمال الفنان والمؤرخ الكبير محمد صدقي الجباخنجي وأبنائه وأحفاده علاء الدين صدقي الجباخنجي و عصام صدقي الجباخنجي وعليا صدقي الجباخنجي وعمر صدقي الجباخنجي و مني الجباخنجي، وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أسابيع.

يعتبر الفنان محمد صدقي الجباخنجي علامة كبيرة من علامات الفن التشكيلي المصري وهو رسام أكاديمي مصري ولهُ اهتمام بالآثار ومركز للفنون، وهو أيضاً صحفي ومؤرخ يتحدث عن جمال الريف في اسكتلندا ويرسم عن الريف المصري.

لُقِّبَ بـ"شيخ التشكيليين"، وهو من مؤسسي نقابة التشكيليين في القاهرة، وقد لعب دوراً هاماً ورائداً في الصحافة الفنية وأسس أول مجلة متخصصة في الفنون الجميلة (صوت الفن 1950). ولم يكن غريباً في تلك السنوات فقد اهتم المازني والعقاد ومحمد حسين هيكل بالفنون التشكيلية وكتبوا عنها وكانوا يعتبرون ذلك نوعا من الاستقلال الوطني.

كان هذا الجيل مهتمًّا بإنشاء نقابة للفنون الجميلة ومشغولاً باكتشاف الذات، وكان صدقي الجباخنجي واحداً من هؤلاء. أسس عام 1933م المجمع المصري للفنون الجميلة، أصدر في الخمسينيات من القرن العشرين مجلة صوت الفن.

ويشارك الأبناء وهم علاء الدين صدقي الجباخنجي وهو مهندس سفن شهير وهو أقرب الأبناء لأسلوب الوالد العظيم ولكنه لا يشارك في المعارض التشكيلية وربما هذه أول مشاركة له.

عصام الجباخنجي

أقام بالجزائر 1971 _ 1997 و عمل محررا في العديد من الإصدارات الجزائرية و كان أستاذا لمادة التاريخ بالمراحل الثانوية، و اهتم بالأ طفال حيث قام بإعداد سلسلة كتب ألعاب فكرية للأطفال كما شارك في ثلاثة معارض جماعية ( 83 _ 84 _ 1985 ) معرض فردي بفندق الأوراسي1986 بالجزائر، وعمل معدا للبرامج في راديو وتلفزيون العرب 1997 / 2002.

عليا عصام الجباخنجي

من مواليد الجزائر 1982، حاصلة على ليسانس لغات و ترجمة قسم لغة فرنسية و كانت لها مشاركات بأعمال اليدوية التي تشكلها من عناصر البيئة، ثم توجهت للوحة، كما شاركت في معارض جماعية بالجزائر 2009 و 2010.

عمر الجباخنجي

الابن الأكبر للفنان المعروف المصور والمؤرخ لتاريخ الفنون الأستاذ صدقى الجباخنجى حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية بقسم التصميم الصناعى لأجهزه والمعدات وعضو بنقابة مصممى الفنون التطبيقية. عملت لمدة عامين بشركة إيديال وبعدها انتقلت للعمل فى مجال الدعايه والإعلان بإدارة الإعلانات بمؤسسة أخبار اليوم حيث عملت فى مجال الإعلان الصحفى وكافة أنشطة الاعلانات بأخبار اليوم مهتم منذ الصغر وإلى الأن باستخدام الورق بكل أنواعه وخصائصه مثل أوراق الصحف والمجلات وكل أنواع الكرتون المستخدم فى التغليف التى مصيرها جميعا إلى المهملات.

وقد بدأ اهتمامها بضرورة الانتفاع بخامة الورق بكل انواعه واستخدامها فى تصميم و تنفيذ أعمال فنية ومنتجات مبتكرة يصعب معرفة الأصل فى تنفيذها وهو الورق، لأن المنتج النهائى هو الأقرب فى محاكاة المنتجات الخشبية ومنتجات اللدائن والفايبر جلاس والرخام والأعمال الفنية الفخارية.

منى الجباخانجي

فنانة تشكيلية مصرية ولدت عام 1984 لعائلة من الفنانين الراسخين والمعترف بهم بدأت في تنمية شغفها العميق بالفن التجريدي الحديث في سن مبكرة جدًا واستمرت في تطويره حتى بعد حصولها على درجة البكالوريوس في الاقتصاد. تقدر منى الحرية والعواطف والأصالة والتعبير عن الذات التي يمكّنها فنها من إطلاق العنان لها. من خلال فنها أنها تحتضن إحساسًا حقيقيًا بمن في داخلها.