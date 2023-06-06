300 مليون تكلفة تطوير وتجديد 5 محاور بشبكة طرق العاشر من رمضان

قال المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إنه وفقا لخطة تجديد شبكات الطرق وتطوير المحاور الحيوية وتطوير ورفع كفاءة وإحلال وتجديد الطرق، تم تنفيذ ورفع كفاءة وتجديد 5 محاور رئيسية تخطت تكلفتها نحو 300 مليون جنية.



وأضاف فى تصريحات خاصة للدستور، أنه جار الانتهاء من تنفيذ أعمال الأسفلت لطريق بلبيس-العاشر وبلغت نسبة التنفيد مابين 85 إلي 90 ‎%‎ بتكلفة اجمالية للمشروع 171.931 مليون جينة .

وتابع: تم تنفيذ أعمال صب القميص الخرساني والبلاطة الخرسانية من ضمن عملية رفع كفاءه الطريق المؤدي إلي حي الاندلس وجنوب المنطقة الصناعية B2 بتكلفة 22.500 مليون جينة ، بالاضافة إلي أن يشمل المحاور الثالث تنفيذ أعمال طبقة السن للحي ال19 وال20 وقد تصل التكلفة النهائية للمشروع بقيمة 44.694 مليون جنية.

وأكد المهندس علاء منيع أنه جاري تنفيذ أعمال صيانة طبقة الفرما وأعماب توريد طبقة السن في باركات طريق الخدمة 125 عمارة شرق حي الاندلس بتكلفة 56.544 مليون جينة ، بالإضافة إلي تنفيذ أعمال أسفلت بالحي (33) وقد بلغت نسبة انجاز المشروع 85‎%‎ بتكلفة 12.329 مليون جينة.

ودعا رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليها من أعمال أسفلت أو أعمال رفع كفاءة كافة الطرق .

ونوه علاء منيع إلى أن الاهتمام بمشروعات البنية التحتية من أعمال تنسيق الموقع وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيويا وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد لشبكة الطرق وفقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق، تعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس المجتمعات العمرانية بأهمية تطوير الطرق محاور وشريان الحياة التي تساعد علي جذب الاستثمارات.