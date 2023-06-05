القبض على شخصين تخصصا فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربات ناجحة للعناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية، مرتكبى جرائم السرقات، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بملاحقة وضبط مرتكبي الجرائم، وإحكام السيطرة الأمنية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين "لهما معلومات جنائية"، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك"، حيث أقرا بارتكابهما 6 وقائع سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب، وتصريفها لدى عميلهما "سيئي النية"، تم ضبطه وبحوزته كل المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات، واتهموهما بالسرقة.