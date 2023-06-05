الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بالأسماء.. 9 غيابات للزمالك أمام الاتحاد السكندري

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري، في الجولة الثلاثون لمسابقة الدوري الممتاز، غياب 9 لاعبين عن المباراة.

بالأسماء.. 9 غيابات للزمالك أمام الاتحاد السكندري

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري غياب محمد عواد حارس المرمى حيث تعرض لإصابة بالأمس خلال التدريبات عبارة عن شد في عضلة السمانة، وبناء عليه قرر الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي خروج اللاعب من قائمة اللقاء على أن يخضع لبرنامج تأهيلي خاص لتجهيزة للفترة المقبلة.

كما شهدت قائمة الفريق، غياب محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب وقائد الفريق بسبب الإصابة التى يعاني منها خلال الفترة الأخيرة، حيث يعاني من آلام في العضلة الضامة، ويخضع بسببها حاليا لبرنامج تأهيلي وعلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويغيب حاتم سكر الظهير الأيسر بسبب معاناته من إصابة عبارة عن شد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة  طلائع الجيش الأخيرة في الدوري، وأيضا عمرو السيسي لاعب الوسط ومحمود شبانة مدافع الفريق ويغيبان لأسباب فنية من قبل أوسوريو المدير الفني.

كما يغيب سامسون أكينيولا مهاجم الفريق بسبب تعرضه لإجهاد في العضلة الضامة خلال التدريبات الأخيرة للفريق، وأيضا يغيب محمد أشرف روقا لاعب الوسط عن مباراة اليوم بسبب معاناته من إصابة عبارة عن كدمة في أنكل القدم تعرض لها خلال الفترة الماضية في التدريبات وبيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي، ويغيب يوسف أسامة نبيه لأسباب فنية.

ويغيب محمود حمدي الونش مدافع الفريق، لإجراء عملية الرباط الصليبي في الركبة، بعدما تعرض للإصابة في لقاء الإسماعيلي والتي انتهت لصالح "الدراويش" بنتيجة (2-1) ضمن حسابات الأسبوع الـ27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثالث فريق فيوتشر.

9 غيابات الاتحاد السكندرى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أمام الاتحاد السكندري سيف الدين الجزيري نادي الزمالك

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