محافظ المنوفية يستقبل وزير الصناعة السعودى لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل، صباح اليوم، اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية باتحاد الغرف التجارية، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي "بندر بن إبراهيم الخريف"، والوفد المرافق له، بمقر مجموعة شركات العربي بالمنطقة الصناعية بقويسنا.

تأتي هذه الزيارة على هامش بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

حضر الاستقبال المهندس أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، والمهندس خليل بن سلمه، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، والمهندس عبدالعزيز الأحمدي، وكيل وزارة الصناعة للاستراتيجيات والقطاعات الصناعية، والمهندس عبدالرحمن المقيرن، مدير عام المنظمات والتعاون الدولي، واللواء وليد هلال، رئيس الجهاز الإداري للمنطقة الصناعية، والأستاذ سامي سرور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وعدد من أعضاء مجلس إدارة مجموعة شركات العربي.

ورحب المحافظ بوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي على أرض المنوفية، مؤكدين أن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات استراتيجية وروابط تاريخية ثنائية لترسيخ التعاون الاقتصادي الكامل بين البلدين، مما يسهم في تعزيز الجهود المشتركة لترجمة تلك العلاقة إلى مشروعات اقتصادية ملموسة تخدم البلدين.