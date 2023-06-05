وكيل أعمال جندوجان يكشف حقيقة رحيله عن صفوف مانشستر سيتي

كشف إلهان وكيل أعمال الألماني إلكاي جندوجان، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن حقيقة رحيله عن صفوف الفريق.

وارتبط اسم جندوجان بالرحيل عن مانشستر سيتي في ظل وجود اهتمام من نادي برشلونة بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكذلك رغبة السيتي في تمديد عقده.

وقال وكيل أعمال جندوجان في تصريحات لفابريزيو رومانو، نشرها عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة "تويتر": "لم نتفق على شيء مع مانشستر سيتي أو مع أي فريق آخر".

وينتهي عقد جندوجان مع مانشستر سيتي بحلول 30 يونيو الجاري، وهو ما يعني أنه في الفترة المسموح له خلالها التوقيع لأي فريق.

وأضاف إلهان: "التقارير الأخيرة ليست صحيحة، إلكاي يضع كامل تركيزه على المباراة النهائية".

ويلعب جندوجان ضمن صفوف فريق مانشستر سيتي منذ انضمامه من بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016، ولعب 303 مباراة بقميص الفريق وسجل 60 هدفًا وصنع 40 لزملائه.

ولعب جندوجان 50 مباراة بقميص مانشستر سيتي خلال الموسم الجاري في كل البطولات، وسجل 11 هدفًا وصنع 7 لزملائه في الفريق.