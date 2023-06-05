الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأربعاء.. "الأعلى للثقافة" يستضيف الفائزين بجوائز مسابقة المواهب الأدبية

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية للشعراء الفائزين بجوائز مسابقة المواهب الأدبية (دورة الدكتور شاكر عبد الحميد 2022 - 2023) التي أقامتها الإدارة العامة للشئون الأدبية بالأمانة العامة للمجلس، وذلك في تمام السابعة يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023، بقاعة المؤتمرات بالمجلس.

وتتضمن الأمسية كلمة الشاعر أحمد سويلم - مقرر لجنة الشعر، كلمة الدكتورة إيمان نجم - رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، ويشارك بها من الشعراء كل من: نور الدين نادر ذكي، طارق صقر، شيرين مجدي محمد، محمد غازي النجار، كريم علي محمود حسن، أحمد إبراهيم رياض، محمد رفعت صبري، أحمد محمد عبد العال، ياسمين خيري، علاء محمد أحمد بلبص، خالد النسر، على أن يدير الأمسية الشاعر أحمد حسن.

تولى الدكتور شاكر عبد الحميد سليمان (20 يونيو 1952 - 18 مارس 2021) وزارة الثقافة في حكومة كمال الجنزوري وأدى اليمين الدستوري بتاريخ 7 ديسمبر 2011، وعمل أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة، ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة كمال الجنزوري في ديسمبر 2011، وهو أستاذ لعلم نفس الإبداع - أكاديمية الفنون المصرية، وتوفي بعد أسبوع من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

حصل شاكر عبد الحميد على درجة الدكتوراة تخصص علم نفس الإبداع من جامعة القاهرة (1984)، كما حصد درجة الماجستير تخصص علم نفس الإبداع من جامعة القاهرة (1980)، فضلا عن درجة الدبلوم تخصص علم النفس التطبيقي تخصص علم النفس الإكلينيكي من جامعة القاهرة (1976)، ودرجة الليسانس تخصص علم النفس من جامعة القاهرة (1974).

فاز بجائزة شومان للعلماء العرب الشبان في العلوم الإنسانية والتي تقدمها مؤسسة عبد الحميد شومان بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 1990، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية – مصر – 2003، وكذلك جائزة الشيخ زايد للكتاب في مجال الفنون -2012 عن كتاب "الفن والعرابة".

المجلس الأعلى للثقافة الأعلي للثقافة الدكتور هشام عزمي مسابقة المواهب الأدبية الدكتور شاكر عبد الحميد

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية للفنان حسام داغر بعد نقله للرعاية المركزة

إصابة 3 إثر تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى فى أسوان

جهود لكشف لغز العثور على جثة شاب بالشارع فى الشروق

اعتزال "إبراهيموفيتش".. أسطورة حافلة بالخصومات الكروية والتصريحات العدائية (تقرير)

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

وفاة الملحن الشاب محمد النادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس

الجامعة العربية تدين جريمة الإهمال الطبى من قبل الاحتلال بحق الأسير دقة