الأربعاء.. "الأعلى للثقافة" يستضيف الفائزين بجوائز مسابقة المواهب الأدبية

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية للشعراء الفائزين بجوائز مسابقة المواهب الأدبية (دورة الدكتور شاكر عبد الحميد 2022 - 2023) التي أقامتها الإدارة العامة للشئون الأدبية بالأمانة العامة للمجلس، وذلك في تمام السابعة يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023، بقاعة المؤتمرات بالمجلس.

وتتضمن الأمسية كلمة الشاعر أحمد سويلم - مقرر لجنة الشعر، كلمة الدكتورة إيمان نجم - رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، ويشارك بها من الشعراء كل من: نور الدين نادر ذكي، طارق صقر، شيرين مجدي محمد، محمد غازي النجار، كريم علي محمود حسن، أحمد إبراهيم رياض، محمد رفعت صبري، أحمد محمد عبد العال، ياسمين خيري، علاء محمد أحمد بلبص، خالد النسر، على أن يدير الأمسية الشاعر أحمد حسن.

تولى الدكتور شاكر عبد الحميد سليمان (20 يونيو 1952 - 18 مارس 2021) وزارة الثقافة في حكومة كمال الجنزوري وأدى اليمين الدستوري بتاريخ 7 ديسمبر 2011، وعمل أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة، ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة كمال الجنزوري في ديسمبر 2011، وهو أستاذ لعلم نفس الإبداع - أكاديمية الفنون المصرية، وتوفي بعد أسبوع من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

حصل شاكر عبد الحميد على درجة الدكتوراة تخصص علم نفس الإبداع من جامعة القاهرة (1984)، كما حصد درجة الماجستير تخصص علم نفس الإبداع من جامعة القاهرة (1980)، فضلا عن درجة الدبلوم تخصص علم النفس التطبيقي تخصص علم النفس الإكلينيكي من جامعة القاهرة (1976)، ودرجة الليسانس تخصص علم النفس من جامعة القاهرة (1974).

فاز بجائزة شومان للعلماء العرب الشبان في العلوم الإنسانية والتي تقدمها مؤسسة عبد الحميد شومان بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 1990، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية – مصر – 2003، وكذلك جائزة الشيخ زايد للكتاب في مجال الفنون -2012 عن كتاب "الفن والعرابة".