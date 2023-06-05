الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 5 يونيو 2023

بيض مائدة
بيض مائدة

البيض من السلع الغذائية التي لا غني عنها، ويعتبر البروتين الأهم لدي الكثير، وقد شهدت أسعار البيض تراجع ملحوظ خلال الفترة الماضية.

أسعار البيض اليوم الاثنين في البورصة 

ونستعرض في السطور التالية أسعار ابيض المائدة في بورصة الدواجن وفي الشركات اليوم الأثنين والتي جاءت كالتالي:

سجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم الأثنين 5 يونيو مابين 97.00 جنيه إلي  98.00 جنيه.

سجلت أسعار كرتونة البيض الأبيض  اليوم الأثنين 5 يونيو مابين 97.00 جنيه إلي 98.00 جنيه. 

سجلت أسعار كرتونة البيض البلدي  اليوم الأثنين 5 يونيو مابين 116.00 جنيه إلي 117.00 جنيه.

أسعار بيض المائدة في الشركات اليوم الأثنين 5 يونيو

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أسيوط للإستثمار ( الأبيض ) 96.5 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوبر ( البني ) 95.75 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 94.75 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة الصالحية ( البني ) 94 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة البنا جروب ( البني ) 95.75 جنيها.

رصد أسعار البيض في المحال التجارية بعد انخفاضه.. ومواطنين: رخص شوية

استقرار الفراخ وارتفاع البيض.. أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 2-6-2023

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 95 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 94.75 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 94 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 94جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة شوشة المنيا ( البني ) 95 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة رشاد حمزه ( البني ) 95.75 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 94.75 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة كمشيش ( البني ) 95 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 95 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 94 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 97 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 97 جنيها.

السلع الغذائية البيض الأبيض البيض الاحمر البيض البلدي أسعار بيض المائدة في الشركات

الأكثر قراءة

الانتهاء من تجهيز 41 استراحة وتزويدها بكافة المستلزمات استعدادا لامتحانات "الثانوية" بالبحيرة

السجن المشدد 10 سنوات لسيدتين قتلتا فتاة بعد تعذيبها في الإسكندرية

موعد عيد الأضحي المبارك 2023 وعدد أيام الإجازة الرسمية

محافظة الجيزة: إزالة 37 حالة تعدي علي أملاك الدولة بالعياط والبدرشين والحوامدية

محافظ الدقهلية: إحالة 61 مخالفة تموينية للنيابة العامة

هل يجوز الاشتراك فى الأضحية؟.. الإفتاء تجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس