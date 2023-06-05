أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 5 يونيو 2023

البيض من السلع الغذائية التي لا غني عنها، ويعتبر البروتين الأهم لدي الكثير، وقد شهدت أسعار البيض تراجع ملحوظ خلال الفترة الماضية.

أسعار البيض اليوم الاثنين في البورصة

ونستعرض في السطور التالية أسعار ابيض المائدة في بورصة الدواجن وفي الشركات اليوم الأثنين والتي جاءت كالتالي:

سجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم الأثنين 5 يونيو مابين 97.00 جنيه إلي 98.00 جنيه.

سجلت أسعار كرتونة البيض الأبيض اليوم الأثنين 5 يونيو مابين 97.00 جنيه إلي 98.00 جنيه.

سجلت أسعار كرتونة البيض البلدي اليوم الأثنين 5 يونيو مابين 116.00 جنيه إلي 117.00 جنيه.

أسعار بيض المائدة في الشركات اليوم الأثنين 5 يونيو

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أسيوط للإستثمار ( الأبيض ) 96.5 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوبر ( البني ) 95.75 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 94.75 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة الصالحية ( البني ) 94 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة البنا جروب ( البني ) 95.75 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 95 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 94.75 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 94 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 94جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة شوشة المنيا ( البني ) 95 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة رشاد حمزه ( البني ) 95.75 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 94.75 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة كمشيش ( البني ) 95 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 95 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 94 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 97 جنيها.

سجلت أسعار كرتونة البيض في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 97 جنيها.