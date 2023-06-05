وزير الرياضة يهنئ بسنت حميدة: "تُوجت بذهبية سباق 200 متر عدو"

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تهنئة بسنت حميدة لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى، والتي توجت بذهبية سباق 200 متر عدو في زمن قدره 22.41 ثانية، بملتقى هينجلو لألعاب القوى، والذي أُقيم على مدار يومي 3 و4 يونيو الجاري بهولندا.

وأثنى وزير الشباب والرياضة على إنجاز بسنت حميدة، كأول عداءة مصرية تحقق ذلك الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ منافسات ألعاب القوى المصرية، في ضوء الرعاية التي توليها القيادة السياسية لأبنائها من الأبطال الرياضيين وتوفير كافة الإمكانيات التي تؤهلهم لرفع علم مصر عالياً خفاقاً في مختلف المحافل الدولية.

وأكد "صبحي" على أن الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى العالمي، مشيراً إلى استمرار الوزارة في دعم برامج ورعاية الأبطال الرياضيين في مختلف اللعبات، في ضوء سياسة الوزارة نحو استدامة الانجازات التى تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة ستستمر في دعم ألعاب القوى المصرية، ودعم العداءة المصرية بسنت حميده بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق إنجاز جديد للرياضة المصرية والتأهل في أوليمبياد باريس 2024 المقبلة.

الجدير بالذكر أن بسنت حميدة هي صاحبة الميدالية الذهبية بدورة ألعاب البحر المتوسط لسباق 100 متر، بالإضافة أيضا لذهبية سباق 200 متر عدو.