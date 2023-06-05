الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي ونظيره الموريتاني التطور المستمر في العلاقات بين البلدين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الاثنين تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني، التطور المستمر في العلاقات المصرية الموريتانية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، خاصة فيما يتعلق بالشق العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

وذكرت الصحيفة، اليوم الاثنين تحت عنوان "السيسي ونظيره الموريتاني يثمّنان تطور العلاقات الثنائية..بحثا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية" أن ذلك جاء خلال المباحثات التي أجراها الرئيس السيسي أمس مع رئيس موريتانيا بقصر الاتحادية.

ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، القول:" إن الرئيسين عقدا مباحثات منفردة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما تباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، حيث أشاد الرئيس الموريتاني في هذا الخصوص بالتجربة التنموية المصرية، معربا عن التقدير لما تقدمه مصر من دعم وبناء القدرات والكوادر للأشقاء الموريتانيين في جميع المجالات".

وتابعت الصحيفة أنه في ذلك السياق تم الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيري الخارجية في يوليو المقبل؛ ليتم التوقيع خلالها على عدد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، بما يعزز أطر التعاون والشراكة المصرية الموريتانية ويحقق مصالح الشعبين.

رئاسة الجمهورية مكافحة الإرهاب السيسي صحيفة كويتية الرئيس السيسي ونظيره الموريتاني مصالح الشعبين

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