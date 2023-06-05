الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث أسيوي: صراع خفي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية

صراع خفي بين الصين
صراع خفي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية

قال الدكتور جلال رحيم، الباحث في الشؤون الأمريكية والآسيوية، إن الحرب الباردة التي يشهدها العالم الآن بين الولايات المتحدة والصين لا مكان فيها للأيديولوجيات، مؤكدا أن التنافس بين أمريكا والصين ليس بمفهومها التقليدي بين المعسكرين الشرقي والغربي في الماضي.


وأضاف “رحيم” خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، أن الحرب الباردة في الماضي كانت بين أيديولوجيات، ووقفت فيها الولايات المتحدة أمام المعسكر الشرقي موقف المدافع عن المبادىء الديمقراطية، ولكن الآن المصالح الاقتصادية والحسابات العسكرية والاستراتيجية هي التي تلعب دوراً أساسياً في هذا الصراع.

وفيما يخص الصراع بين واشنطن وبكين، قال الباحث في الشؤون الأمريكية والآسيوية، إن ما يحدث الآن بين الولايات المتحدة والصين، يؤكد أن هناك عدة جوانب للصراع مخفية، تأتي ذلك وسط تخوفات ووضع احتمالات دائمًا لتحول الحرب الباردة بينهما إلى “ساخنة” ومشتعلة بين الطرفين، مؤكداً أن هذا ليس بقرار استراتيجي ولكن بمجرد أخطاء فردية أو سوء تقدير للموقف من الطرفين.

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