الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

14 يونيو.. ضحى عاصي تناقش روايتها "104 القاهرة" بمكتبة الكتبجية

ضحى عاصي
ضحى عاصي

تستضيف مكتبة الكتبجية بالمعادي، حفل توقيع ومناقشة رواية "104 القاهرة" للكاتبة ضحى عاصي، في تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء الموافق 14 يونيو الجاري.

ومن أجواء الرواية نقرأ:
ما بين عالَمٍ سريٍّ قائم في الخفاء، وعالَمِنا الحقيقي بشكله المعروف، تعيش بطلة تلك الحكاية على الحياد، تملأ رأسها تساؤلات غامضة غريبة، ورؤى وتطلعات أكثر غموضًا وغرابة، لكنها لا تملك بديلًا عن انتظار الزمن كي يُفصح بنفسه عن المستور من الحكايات..

في تلك الرواية:
أُحْجِيَة صُوَرٍ مكتملة الألوان، متشابكة العناصر والتفسيرات، أُحْجِيَة تحتضن صورًا من مجتمعنا بكل طبقاته المعروفة، وقصصًا وحكاياتٍ إنسانيةً بها الكثير من الأمل والكثير من اليأس، واليد الوحيدة القادرة على حل الْأُحْجِيَة هي يد فتاة حَالمة لم تكن على دراية بفكرة الأثر الذي يتركه إنسان في آخرَ حتى تعرَّفت على قدراتها الخاصَّة، وتقربت من نفسها ومن أحلامها أكثر وأكثر، وصارتْ شخصيةً فريدةً من نوعها، يمكنها مجابهة الحياة، ومساعدة الآخرين في فَهْم خفايا الدُّنيا، وأسرار الحب، والخوف، والعلاقات المتشابكة المستحيلة.
بِلُغَةٍ عَذْبَةٍ ومشاعرَ استثنائية سنتعرف على واقع مصري خالص في الخمسينيات من القرن الماضى وحتى أوائل القرن الحالي، ستتعلق بالزمن، والمكان، والحوار، والأحلام، وسينتابك الفضول الشديد حتى صفحة النهاية وإسدال الستار.

ضحى عاصي؛ أديبة وروائية مصرية، تنوعت دراستها ما بين: الطب، وعلم المصريات، والنقد الفني، والفنون الشعبية، والتراث والترجمة، وهي أول أديبة مصرية تحصل على ميدالية الأوليمب الأدبي؛ لأمانة الكلمة من اتحادات كتاب أوراسيا، وأول أديبة مصرية تحصل على عضوية اتحاد كتاب روسيا، وتعد عضوا بمجلس النواب المصري، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، وعضو اتحاد كتاب مصر، وقد صدرت لها عدة مجموعات قصصية، وروايات تُرجمت إلى العديد من اللغات الأجنبية، وتعد رواية "104 القاهرة" من أهم الأعمال الروائية التي كتبتها.

مكتبة الكتبجية ضحى عاصى القاهرة 104 رواية روائية مجموعات قصصية روايات

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