"الأرصاد" تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن الحالة الجوية لطقس اليوم الإثنين، حيث تسود أجواء مستقرة بشكل كبير جدًا، وأغلب الكتل الهوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، وبالتالي درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام خاصة في السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وقالت الدكتورة منار غانم، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" والمذاع على فضائية "dmc"، إن المناطق الجنوبية تتأثر بكتل جنوبية من جنوب شبه الجزيرة العربية، مما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة اليوم على الأقصر وأسوان وبعض المناطق من شمال الصعيد.

طقس حار نهارًا بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبًا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وشمال وجنوب سيناء خلال فترات النهار مع أشعة الشمس، أما عن فترات الليل قد يسود انخفاض فى درجات الحرارة.

وأشات منار غانم إلى أن فرص سقوط الأمطار اليوم تنحصر في مدن أقصى جنوب البلاد، وتكون خفيفة ولا تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وضرورة تناول قدر كبير من السوائل والمرطبات، لافتة إلى أنه مع نهاية الأسبوع سنشاهد رياحًا محملة بالأتربة والرمال ولكن ليست بشدة، موضحة أنها ستبدأ يوم الأربعاء وستكون مصاحبة لارتفاع درجات الحرارة.