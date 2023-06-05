الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"خلية داعش حلوان"

حبس متهمين
حبس متهمين

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم إعادة إجراءات محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش حلوان".

كانت المحكمة قضت في وقت سابق، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذي يعاد محاكمته على حكم بالسجن غيابيا، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح ناري.

إعادة إجراءات محاكمة الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى تنظيم داعش الارهابي

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