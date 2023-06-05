الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ندوة للتوعية بالإسعافات الأولية فى الإسماعيلية

ندوة للتوعية على
ندوة للتوعية على الإسعافات الاولية بالإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع جامعة قناة السويس ندوة للتوعية بعنوان "ما هي الإسعافات الأولية وواجبات المسعف"،  للعاملين بالمديرية، وذلك بالقاعة الرئيسية الموجودة بديوان المديرية، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتكثيف التوعية والتثقيف لكافة العاملين حول أساليب الوقاية وإشتراطات السلامة والصحة المهنية وتطبيقها داخل المنشآت لحماية الأفراد والعاملين والمنشآت بالتعاون مع مختلف الجهات في هذا الشأن.

وأوضح محمد طلعت عبد النبى، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية في تقريره للوزارة، أن إدارة التنظيم والإدارة بالمديرية نظمت ندوة عن ماهية الإسعافات الأولية، وما هي واجبات المسعف ، تناولت تعريفات هامة في هذا المجال، كما حاضرت من خلالها الدكتورة سمر محمد المدرس بقسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع بكلية التمريض، واستعرضت أهمية واهداف الإسعافات الأولية والمهارات الواجب توفرها فى المسعف، وعن مبادئ الإسعافات، وأكدت على ضرورة وجودها وسهولة الوصول اليها داخل المنشآت.

وأضاف مدير المديرية، أنه للتعرف على الخطوات المتبعة في حالات الطوارى وأنواع الإسعافات الأولية، استعرضت الدكتور سامية الحسينى، أستاذ مساعد التمريض الباطنى بكلية التمريض، تعريفات عن حالات الطوارئ وطرق التعامل مع النزيف والجروح والكسور، وفي ختام الندوة تم تقديم إرشادات طبية ونصائح  صحية عن مختلف الموضوعات المطروحة من قبل المشاركين تحت إشراف تنفيذي من أميرة إبراهيم مدير إدارة  التنظيم والإدارة.

ندوة للتوعية على الإسعافات الاولية بالإسماعيلية
ندوة للتوعية على الإسعافات الاولية بالإسماعيلية
ندوة للتوعية على الإسعافات الاولية بالإسماعيلية
ندوة للتوعية على الإسعافات الاولية بالإسماعيلية
ندوة للتوعية على الإسعافات الاولية بالإسماعيلية
ندوة للتوعية على الإسعافات الاولية بالإسماعيلية
ندوة للتوعية على الإسعافات الاولية بالإسماعيلية
ندوة للتوعية على الإسعافات الاولية بالإسماعيلية
ندوة للتوعية على الإسعافات الاولية بالإسماعيلية
ندوة للتوعية على الإسعافات الاولية بالإسماعيلية
مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جامعة قناة السويس ندوة الاسعافات الأولية وزير العمل حسن شحاتة السلامة والصحة المهنية

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