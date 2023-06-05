الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: 50 فرصة عمل لذوي الهمم.. و19 للشباب فى شركات عالمية بالقاهرة

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلنت وزارة العمل عن 50 فرصة عمل، للعمل كموظفين خدمة عملاء"كول سنتر" (لذوي الهمم 5%) للعمل بأكبر الشركات العالمية للتجارة الإلكترونية، و 19 فرصة عمل شاغرة بالشركة المصرية العالمية للسيارات للعمل في وظائف مهندسين وفنيين، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم في منشآت القطاع الخاص والاستثماري مع إعطاء الأولوية لذوى الهمم لدمجهم في المجتمع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وكذلك استيفاء نسبة الـ5% من إجمالى العاملين بتلك المنشآت من هذه الفئة.

 

وفي هذا السياق، اوضحت الوزارة في بيان لها أنها تلقت تقريرا من أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أشار فيه الي أنه تم توفير فرص العمل لذوي الهمم بالشروط التالية: مستوى اللغة من جيد الي جيد جدا، ويمكن استخدام الكمبيوتر. Screen/key board/ mouse andheadset، مع توفير مزايا متعددة للمعينين منها مرتب صافي يبدأ من 4900 جنيه إلى 6300 جنيه، وساعات العمل 8 ساعات ويتخللها ساعة راحة، ويومين أجازه .متغيرين، ومكان العمل : التجمع الخامس - كايرو فيستيفال. 

 

كما يمكن التقديم للحصول على تلك الفرص عبر مديرية عمل القاهرة َعنوانها 27 شارع عين شمس - برج الفتح - حلمية الزيتون.

 

وأضاف مدير المديرية، أنه بالنسبة ل19 فرصة عمل للشباب فهي 5 مهندسين مبيعات معدات ثقيلة يشترط ( الخبرة 5 سنوات ) ووجود سيارة، وعدد 4 مهندس صيانة معدات ثقيلة (الخبرة 5 سنوات)، و5 مهندس استقبال (خبرة 5 سنوات) ويشترط فيها وجود رخصة قيادة، وعدد 5 فني ميكانيكا معدات ثقيلة (الخبرة 5 سنوات) كما يتم التقديم بمقر ديوان المديرية.

وزارة العمل فرصة عمل كول سنتر ذوي الهمم فرصة عمل شاغرة وزير العمل حسن شحاتة

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