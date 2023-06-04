"أمنيات مؤجلة".. الحزن يخيم على جمهور الأهلي في مقاهي المحروسة

فور اطلاق الحكم الليبي المعتز ابراهيم صافرته معلناً نهاية المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بنتيجة ٢/١ لصالح الأحمر دخل جمهور الأهلي في حالة من الحيرة الشديدة بعد نجاح الفريق المغربي في إحراز هدف قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة وهو نفس السيناريو الذي انتهي عليه الشوط الأول عندما نجح تاو في إحراز هدف التقدم قبل دقائق من نهاية اللقاء الذي شهده استاد القاهرة.

“الدستور” تحدث مع عدد من جمهور الأهلي الذي حضر إلي مقاهي المهندسين قبل ساعات من بداية المباراة، قال مجدي حسين أحد مشجعي الأحمر:"في البداية الحمد لله علي كل شيء، لكن كنا نستطيع الخروج بنتيجة أفضل، لولا الخطأ الدفاعي في نهاية المباراة والذي ترتب عليه نجاح الوداد في إحراز هدف قبل النهاية بلحظات قليلة، متوقعًا أن يكون لقاء العودة صعب للغاية:"بس مفيش مستحيل إن شاء الله أمام الأهلي اللي عودنا دايمًا علي العودة بالبطولات، كما حدث في السابق أمام الترجي التونسي" متمنيًا أن يقدر الأهلي علي العودة من المغرب متوجًا بالبطولة الـ11".

يقول محمد هادي عامل بالمقهي:“كنا فرحانين، لكن الهدف في نهاية المباراة أربك جميع الحسابات، خاصة أن المباراة القادمة ستكون في مركب محمد الخامس واعتقد ان الأهلي صعب اللقاء علي نفسه في مباراة العودة، وفي النهاية الأهلي الأكثر حظًا، لأنه محقق الفوز في مباراة الذهاب وطبعًا في النهاية الحمد لله علي كل شيء”.

ضم تشكيل الأهلي:

"مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، على معلول، أليو ديانج، مروان عطية، حمدي فتحي، حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهربا.

وأدار المباراة طاقم ليبي بقيادة المعتز ابراهيم الذي اشهر البطاقة الصفراء لـ محمد هاني لاعب النادي الأهلي ويحيى عطية الله، لاعب الوداد المغربي.