إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى بالفيوم

استقبل مستشفى الفيوم، الأحد، 3 مصابين بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم؛ إثر اصطدام سيارتين ببعضهما بطريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم؛ بسبب السرعة الزائدة مما أدى إلى عدم السيطرة على عجلة القيادة.





تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من شرطة الطرق والمنافذ ؛يفيد بإبلاغ قائدي السيارات على طريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم باصطدام سيارتين ببعضهما بسبب السرعه نتج عنها إصابة 3اشخاص.



انتقلت الأجهزة الأمنية بمرافقة سيارة مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابتهم بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من:

"يوسف محمد يوسف أبو النور" 39 سنة، باشتباه كسر بالضلوع وكدمة في الرأس والصدر، واشتباه ارتجاج بالمخ، وشاكر عبد اللطيف" 38 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و"مصطفى محمد"، 30 سنة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وجميعهما من محافظة بني سويف.



وجرى نقل المصابين بسيارة مرفق الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام؛ لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم ازاله اثار الحادث وتسيير الطريق أمام السيارات؛ ونقل السيارتين بعيداً عن نهر الطريق ؛وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة؛ والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .