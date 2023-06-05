"حلم الأمومة".. أطعمة تناسب الحوامل في الأشهر الأولى

الحمل هو مرحلة مميزة في حياة المرأة، حيث تستعد لاستقبال طفلها الجديد، ولكن هذه المرحلة تتطلب أيضاً اهتماماً خاصاً بالتغذية الصحية، التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الأم والجنين.

وفي الأشهر الأولى من الحمل، يبدأ جسم الأم في الخضوع للعديد من التغيرات الهرمونية والفسيولوجية، التي قد تسبب لها بعض الأعراض المزعجة مثل الغثيان والقيء والتعب والإجهاد، وفقًا لما ذكره الدكتور محمود سليمان أخصائي النساء والتوليد.

أكد "سليمان" أنه يجب على الحامل اختيار أطعمة تساعدها على التغلب على هذه الأعراض، وتزودها بالعناصر الغذائية التي تحتاجها هي وجنينها لنمو سليم، فما هي أفضل الأطعمة التي تناسب الحوامل في الأشهر الأولى؟

حمض الفوليك:

هو نوع من فيتامين ب، يساعد على تكوين وتطور جهاز الجنين العصبي، ويقلل من خطر حدوث تشوهات خطيرة في دماغه وحبله الشوكي.

ينصح بتناول 400 إلى 800 ميكروجرام من حمض الفوليك يومياً قبل فترة الحمل وخلالها، ومن أهم المصادر الغذائية لحمض الفوليك الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ، والبروكلي، والخس، والفواكه مثل البرتقال، والفراولة، والكانتالوب.

الكالسيوم:

وهو عنصر مهم لبناء عظام وأسنان جنينك، كما أنه يساهم في عملية انقباض عضلاته ونبضات قلبه، فإذا لم تحصلي على كمية كافية من الكالسيوم، فقد يستخدم جنينك الكالسيوم الموجود في عظامك، مما قد يؤثر على صحتك.

ينصح بتناول 1000 ملليجرام من الكالسيوم يومياً خلال الحمل، وإذا كنتِ في سن المراهقة فتحتاجين إلى 1300 ملليجرام يومياً، حيث يمكنك تناول الكالسيوم من مصادر غذائية مثل: منتجات الألبان ويفضل اختيار المنتجات المدعمة بفيتامين د، الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم.

كما تحتوي بعض الحبوب والعصائر على الكالسيوم، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بعض الأطعمة الأخرى على كميات صغيرة من الكالسيوم مثل السردين، والسبانخ، والبروكلي.

فيتامين د:

هو فيتامين يعزز قوة عظام وأسنان جنينك، كما أنه يدخل في وظائف الجهاز العصبي والدورة الدموية وتكوين العضلات، لذا ينصح بتناول 600 وحدة دولية من فيتامين د يومياً خلال الحمل.

يمكنك تناول فيتامين د من مصادر غذائية مثل: السمك الدهني السلمون، والتونة، والسردين، وتشمل الخيارات الأخرى الحليب وعصير البرتقال.

البروتين:

هو عنصر أساسي لنمو جنينك طوال فترة الحمل، حيث يشارك في بناء خلاياه وأعضائه، حيث ينصح بتناول 71 جراماً من البروتين يومياً خلال الحمل، ويمكنك تناول البروتين من مصادر غذائية مثل اللحوم الخالية من الدهون والدواجن بالإضافة إلى الأسماك.