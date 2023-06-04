طفرة غير مسبوقة.. حصاد إنجازات مصر في التعليم على مدار 10 سنوات

شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال العشر سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة، وفقًا لرؤية مصر 2030 وحظي هذا القطاع باهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي السياق، استعرض برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" في تقرير حصاد إنجازات مصر في ملف التعليم على مدار 10 سنوات منذ ثورة 30 يونيو.

وأكد التقرير أن اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم أدى إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق، وإعادة بناء منظومة التعليم بشكل عام.

وأشار التقرير إلى أن منظومة التعليم العالي الفني والتكنولوجي تضع نصب أعينها خلال خطة التطوير عدة أهداف أهمها سد احتياحات السوق في مجالات الصناعة المختلفة، إضافة إلى رفع قدرات الخريجين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل واستحداث برامج وتخصصات جديدة، وأيضًا ربط التعليم بالصناعة، ليترتب على ذلك بناء شخصية مصرية قوية علميًا وتعليميًا.

زيادة عدد الجامعات الحكومية من 23 إلى 27 جامعة

ومنذ عام 2014 وحتى عام 2022 زاد عدد الجامعات الحكومية من 23 إلى 27 جامعة بالإضافة إلى 4 جامعات جديدة وهي الوادي الجديد، مطروح، الأقصر، والعريش.

كما أن عدد الجامعات الخاصة والأهلية قد زاد من 26 عام 2014 إلى 40 جامعة خاصة وأهلية عام 2022 فيما زادت عدد كليات الجامعات الخاصة من 132 كلية إلى 310 كليات، بالإضافة إلى إنشاء 4 جامعات أهلية وهم الجلالة، الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة الطور، رأس سدر، شرم الشيخ، بالإضافة إلى العلمين الدولية والمنصورة الجديدة.