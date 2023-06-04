عالم آثار: القاهرة التاريخية بعد التطوير تضاهى باريس

قال الدكتور مختار الكسباني، عالم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، إن التطوير الذي يحدث في القاهرة التاريخية، لم يحدث مثله من 100 سنة، لافتًا إلى أن ثلث مساحة القاهرة جبانات (مقابر)، وظهرت بطريقة عشوائية، ويتكسب البعض من ورائها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجبانات كانت مرتعا لساكنى المقابر وتجارة الممنوعات وكل أنواع الموبقات.

وأوضح أن الجبانات منذ أيام الفراعنة وهى ملك للدولة، أما أصحاب الأحواش لهم حق الانتفاع فقط ولا يملكونها، ويحق للدولة إزالتها في أي وقت بلا تعويض، لكن النظام الحالي يقوم بدفع تعويضات، ومنح أصحابها أحواشا بديلة في 15 مايو.

وأردف أن القاهرة التاريخية عادت بعد التطوير إلى رونقها وأصبحت تضاهي باريس القديمة، والعام الماضي شهد نهضة في تطوير وترميم المناطق الأثرية مثل تطوير سور مجرى العيون وإزالة العشوائيات، وافتتاح المشروعات الأثرية في مختلف المحافظات.