ندوات وورش فنية للأطفال.. تعرف على أجندة فعاليات "بيت السنارى" في يونيو الجارى

ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، خلال شهر يونيو الجاري، عددًا من الأنشطة والندوات والفعاليات الثقافية المتنوعة.

فعاليات ثقافية وفنية في شهر يونيو

وتتضمن هذه الفعاليات، ندوة لمناقشة كتاب "كائن رمادي" للكاتب نشأت المصري، يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023، في مقر بيت السناري بحي السيدة زينب.

أما يوم الإثنين 12 يونيو 2023، فينظم السناري مناقشة وحفل توقيع كتاب "في منتصف العمر" عن قراءة نفسية وسلوكية للكاتب والدكتور بهي الدين مرسي.

وللأطفال من سن 10 حتى 12 سنة، ينظم بيت السناري، ورشة تدريبية، حول كيفية صناعة مجسم العصفورة، يوم الأربعاء 11 يونيو 2023.

وفي يوم الأحد الموافق 14 يونيو الجاري، ينظم السناري، ندوة وحفل توقيع كتاب عن الفكر الصوفي، للكاتبة الدكتورة ريم بسيوني، وذلك في تمام الساعة 7 مساءً.

كما يتضمن برنامج شهر يونيو، حفل "كفافه باند" للتراث العربي الأسواني، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بالإضافة إلى عدد من الفاعليات الثقافية التي ينظمها بيت السناري في شهر يونيو الجاري.

عن بيت السناري

يعد واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة في هذه المنطقة، فيعود القصر إلى إبراهيم كتخدا السناري؛ أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة.

ومع مجيء الحملة الفرنسية، تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، كانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر".

وبناءً على طلب من الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، تم تسليم منزل السناري للمكتبة التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي هام بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة، من خلال إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية مثل المعارض والندوات والمنتديات وورش العمل والعروض المسرحية، كما تعقد به أيضًا حلقات نقاشية علمية حول مستقبل العلوم والمعرفة.

بيت السنارى

بيت السنارى