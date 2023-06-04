الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دعوة لزيارة القدس.. تفاصيل لقاء الرئيس العراقي مع السفير الفلسطيني لدى بغداد

الرئيس العراقي والسفير
الرئيس العراقي والسفير الفلسطيني

تلقى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الأحد، دعوة رسمية لزيارة الأراضي الفلسطينية، تسملها من السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل.

واستقبل الرئيس العراقي، اليوم، السفير الفلسطيني، وبحث معه تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضافت الرئاسة العراقية في بيان لها مساء اليوم، أن رشيد بحث خلال استقباله السفير عقل، في قصر بغداد، تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة والعلاقات الثنائية والتاريخية بين الشعبين وأوضاع الجالية الفلسطينية في العراق، وفقا لما نقلته قناة السومرية نيوز.

من جانبه، أكد الرئيس العراقي أن بلاده تولي اهتماما بالقضية الفلسطينية وتدعمها في جميع المحافل الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة.

فيما قدم السفير عقل شكره للرئيس العراقي على اهتمامه ودعمه لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا حرص ورغبة بلاده حكومة وشعبا على توطيد علاقات التعاون مع العراق وشعبه الشقيق.

وجدد السفير الدعوة للرئيس رشيد لزيارة الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أهمية دور العراق في تبني تفعيل قرارات الجامعة العربية بخصوص القضية الفلسطينية.

الرئيس العراقي السفير الفلسطيني العراق قصر بغداد الجالية الفلسطينية

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