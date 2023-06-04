الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فاضل الزغبي يكشف أهم العوامل التي ساعدت على انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية

السلع الاستهلاكية
السلع الاستهلاكية

قال فاضل الزغبي، سفير الأمم المتحدة للأغذية والزراعة سابقًا، إن انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية في الفترة الماضية له عدة أسباب منها حالة الاستقرار، وانتهاء حالة الهلع التي ظهرت بعد كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك عودة سلاسل الإنتاج، وانخفاض أسعار المدخلات والمخرجات في القطاع الزراعي. 

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تأثير ايجابي في استقرار الحبوب وتحديدًا القمح نتيجة تمديد اتفاقية البحر الأسود والذي سمح بخروج القمح، والتوقعات الإيجابية التي تتعلق بالإنتاج عكس ما كان متوقعًا بسبب التأثيرات المناخية والتي تؤثر على سلاسل الإنتاج ولاحظناها في زيادة إنتاج البرازيل من الذرة، ويوجد زيوت في جنوب آسيا ساهمت في استقرار الأسعار.

استمرار انخفاض الأسعار

وأشار إلى أنه من الملاحظ لسير الأسعار وأن اتجاهها يميل للانخفاض واستمراره للأشهر القادمة، موضحا أن الانخفاض في مايو كان ضعف شهر إبريل ومتوقع استمرار وتيرة هذا الانخفاض بنسب تدعو للاطمئنان.

فاضل الزغبي أسعار السلع الاستهلاكية اتفاقية البحر الأسود الحرب الروسية الأوكرانية سلاسل الإنتاج القطاع الزراعي

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