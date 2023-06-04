الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جولة "الدستور" داخل أقدم مذابح القاهرة.. السيدة زينب بوابة الطبقة المتوسطة لشراء اللحوم الحمراء

مدبح السيدة زينب
مدبح السيدة زينب

يستهدف المواطنون شراء احتياجاتهم من اللحوم الحمراء خلال الفترة الراهنة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، ولذلك يسعون لشراءها بأسعار ملائمة لهم، خاصًة في ظل رفع العديد من التجار للأسعار بشكل كبير.

توافد العديد من المواطنين على مدبح السيدة زينب، لشراء احتياجاتهم من اللحوم الحمراء، وحلويات اللحوم، والكبدة، والقلب، ولحمة الرأس، وجلود الحيوانات وغيرها، في هذا السياق تجولت "الدستور" داخل مدبح السيدة زينب، للوقوف على اسعار اللحوم الحمراء في مدبح السيدة زينب التابعة لحي السيدة زينب في محافظة القاهرة.

قال أحمد عبدالله، أحد المواطنين القانطين في شارع ممتاز، التابع لحي السيدة زينب، في محافظة القاهرة، لـ" الدستور" إن كل أهالي السيدة زينب يشترون احتياجاتهم من اللحوم الحمراء من المدبح، لأن الأسعار في متناول المواطنين، ولأن التجار لا يتحملون أعباء إضاقية على أسعار اللحوم.

وتابع أحد المواطنين القانطين في شارع ممتاز، التابع لحي السيدة زينب، في محافظة القاهرة، أن اللحوم المباعة في المدبح نظيفة وطازجة تمامًا، وذلك يجعل المدبح المنطقة الأولى التي يتوافد عليها المواطنين لشراء احتياجاتهم من اللحوم الحمراء استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

فيما أوضحت سعاد عبدالله، القاطنة في شارع دوران زينهم، في حي السيدة زينب التابع إلى محافظة القاهرة، لـ"الدستور" أن الأسعار في المدبح في متناول الطبقة المتوسطة، وهناك سلع مخصصة للطبقة الفقيرة، مشيرة إلى أنه المميز في المذبح بالسيدة زينب هو أن الفقير والغني يشترون منه الطعام الذي يحتاجون إليه، دون أي أموال إضافية.

وفي ذات السياق، أشار كريم محمد، القاطن في شارع السلخانة، التابع لحي السيدة زينب في محافظة الجيزة لـ" الدستور" أنه اعتاد هو وأسرته شراء أي منتجات من اللحوم الحمراء من المدبح نظرًا لقله سعرها مقارنة بالمحال التجارية والمجازر.

000000.
000000.
18036488921596192657
18036488921596192657
201706020342474247
201706020342474247
8018427061595772038
8018427061595772038
الطبقة المتوسطة الفترة الراهنة السيدة زينب اللحوم الحمراء بالسيدة زينب جولة الدستور جلود الحيوانات عيد الأضحى المبارك عيد الاضحى المبار

مواد متعلقة

أطراف ملف «الدواجن البرازيلية» تتحدث.. توقعات بتراجع كيلو «الفراخ الحيّة» إلى 65 جنيهًا

أهالى المنيا يواجهون أسعار اللحوم بـ«الذبيحة المشتركة»

أماكن معارض أهلا رمضان 1444.. وقيمة التخفيضات

الضانى بـ290 جنيهًا.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم السبت

«الكونتينر» يكشف المراحل الأولى لصناعة الجلود من مصنع «بيل كلر» بقويسنا

«الكندوز» بـ260 جنيها.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت

«البتلو» بـ250 جنيهًا.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

«صحة المواطن» فى «عين الدولة».. حصاد المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار: 1.5 مليون عملية جراحية مجانية بتكلفة 17 مليار جنيه خلال ٥ سنوات

الأكثر قراءة

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

اختل توازنها.. سقوط فتاة من شرفة منزلها بمنشأة القناطر

"خلف الله" يصدر تكليفات عاجلة لرؤساء أحياء دمياط الجديدة

ضبط متهم أعلن بيع المركبات المهربة جمركيًا على "فيسبوك"

التشكيل.. شوبير حارسًا لعرين الأهلى أمام الوداد فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

الأمن يكشف تفاصيل عودة طفل لأحضان أسرته بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)