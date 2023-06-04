محافظ الفيوم يفتتح وحدتين للعناية المركزة بـ"إطسا المركزى" (صور)

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الأحد، وحدتين للعناية المركزة بمستشفي إطسا المركزي إحداهما للكبار والثانية للأطفال، مجهزتين بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، وبتكلفة تبلغ نحو 3 ملايين جنيه، تبرعاً من أحد رجال الأعمال الإماراتيين.

حضر الافتتاح الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ورجل الأعمال الإماراتي المهندس بطي محمد خليفة المزروعي، ورجل الأعمال محمد عبدالله راشد الحبسي، والنائبة ميرال الهريدي عضو مجلس النواب، واللواء عصام القاضي أمين لجنة الشئون الصحية بالأمانة المركزية لحزب حماة الوطن، والدكتورة مها الأنصاري أمين لجنة التواصل الشعبي بالأمانة المركزية، واللواء أحمد عبدالرحيم مساعد رئيس الحزب، ومحسن عليوة مساعد رئيس الحزب، ود.محمد عمر رئيس قطاع شمال الصعيد، وفراج عاشور نائب رئيس قطاع شمال الصعيد، والحسيني مصطفي أمين الحزب بالفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، والدكتور حسام خليل مدير مستشفي إطسا المركزي، وعدد من قيادات حزب حماة الوطن، والقيادات الطبية والتنفيذية والشعبية.

عقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه وحدتي العناية المركزة، اللتين تضمان 4 أجهزة تنفس صناعي، و6 أجهزة مونيتور، و6 سرنجات كهربائية للمحاليل، و3 مضخات محاليل، وجهازي صدمات، إضافة إلى عربة صدمات، و2 شفاط كهربائي، و2 وسادة كهربائية، و3 منظار حنجري، واستمع محافظ الفيوم، لعرض توضيحي حول مكونات الوحدتين وآليات العمل بهما، كما اطمأن على المرضى داخل الوحدتين، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية في خدمة المواطن.

الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم

الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم