قبول التبرع بقطعة أرض لبناء مدرسة ثانوي بأبو النمرس

استقبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأحد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد بديوان عام المحافظة وذلك لقبول التبرع بقطعة أرض بمساحة ٢٢٠٨ م2 لإقامة مدرسة للتعليم الثانوى عليها، إضافة إلى التبرع بـ3 ملايين جنيه لهيئة الأبنية التعليمية للمساهمة في أعمال بناء المدرسة لخدمة أبناء قرية منيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس.

وشدد "راشد" على رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من أعمال إقامة المدرسة لتشغيلها لدعم الخدمات التعليمية بمدينة أبو النمرس، لافتًا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لإقامة مدارس جديدة على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن لحل مشكلة الكثافة الطلابية بالفصول.

وأكد المحافظ أهمية مشاركة المجتمع المدنى والمؤسسات والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال في قطاعي التعليم والصحة من أجل تطوير البنية الأساسية معربا عن ترحيبه بالتعاون من أجل دعم المنظومة التعليمية بالمحافظة.

أشار إلى أن التعليم هو قاطرة التنمية من أجل تغيير الأفكار والسلوكيات الخاطئة وبناء أجيال تستطيع أن تحمل راية المستقبل لبناء مجتمع متحضر ومتعلم.