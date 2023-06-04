قبل مواجهة الليلة.. ماذا تغير في الأهلي والوداد عن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022؟

مواجهة مرتقبة سيخوضها الأهلي، عندما يلتقي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعد هذه المرة هي الثانية على التوالي، التي يلتقي فيها فريقي الأهلي والوداد، في نهائي دوري الأبطال، بعد أن تقابلا في نهائي النسخة الماضية، الذي أقيم بملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، والذي شهد تتويج الوداد باللقب، بعد الفوز على الأهلي، بهدفين دون مقابل.

ويستعرض «الدستور» ماذا تغير في فريقي الأهلي والوداد عن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي؟

خاض الأهلي مباراة نهائي النسخة الماضية، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر

بينما خاص الوداد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد رضي التكناوتي

خط الدفاع: أيمن العلمود، أشرف داري، أمين فرحان، يحيى عطية الله

خط الوسط: يحيى جبران، رضي الجعدي، جلال الداودي، أيمن الحسوني، زهير المترجي

خط الهجوم: جاي مبينزا

أبرز الغائبين من الأهلي عن مباراة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، أيمن أشرف (الغائب عن المشاركة منذ بداية الموسم)، وكريم فؤاد (المصاب منذ يناير الماضي)، بجانب ثلاثة لاعبين غادروا صفوف الفريق، وهم صلاح محسن، ومحمود وحيد، ووليد سليمان المعتزل بنهاية الموسم الماضي.

أما أبرز الغائبين من الوداد البيضاوي، هم الكونغولي جاي مبينزا، المنضم إلى نادي الطائي السعودي، ومواطنه جوفيل توسومو، المنتقل إلى الدوري الفيتنامي، والمدافع أشرف داري، المنتقل إلى ستاد بريست الفرنسي، والمدافع حمزة أسرير، المنتقل إلى أولمبيك خريبكة، والإيفواري شيخ كومارا، المنضم إلى العربي السعودي.

وعلى صعيد التعاقدات، أبرم الأهلي، صفقات جديدة ستخوض النهائي للمرة الأولى، وهم مروان عطية، وخالد عبدالفتاح، والجزائري أحمد قندوسي، بينما سيكون الثنائي شادي حسين والبرازيلي برونو سافيو خارج حسابات الجهاز الفني خلال المباراتين.

بينما تعاقد الوداد، مع الكونغولي أرسين زولا، والسنغالي بولي سامبو جونيور، وسيف الدين بهرة، وحميد أحداد، والحارس يوسف مطيع، حيث يخوض هؤلاء النهائي للمرة الأولى مع الوداد.

وعلى صعيد الأجهزة الفنية، يقود السويسري مارسيل كولر، فريق الأهلي، بعد أن كان يقوده في النسخة الماضية، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

أما بالنسبة للوداد، فكان وليد الركراكي، يقود الجهاز الفني للفريق، حيث قاده للفوز باللقب على حساب الأهلي.

وفي النسخة الخالية للبطولة، تعاقب أربعة مدربين على تدريب الوداد، وهم الحسين عموتة، والتونسي المهدي النفطي، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، وانتهاءً بالبلجيكي سيفين فاندنبروك.