الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كتب للأطفال والكبار تساعدك على الاهتمام بالطعام الصحي

هدر الطعام
هدر الطعام

هناك مخاوف متزايدة بشأن هدر الطعام وأصبح فن الطهو المستدام شائعًا بشكل متزايد، مما يساعد الناس على اتخاذ خيارات طعام صحي من أجل البعد عن الأمراض وتحسين الحالة المزاجية، والبقاء هادئًا وينتج عنه عمر أطول وعقل أقوى ونوعية حياة أفضل بشكل عام.

مع أخذ ذلك في الاعتبار إليك كتب صدرت هذا العام تروج لعادات الأكل الصحية للبالغين والأطفال على حدٍ سواء.

Un junk
تم تصميم كتاب المساعدة الذاتية للآباء والأمهات الذين يرغبون في تمكين أطفالهم من اتخاذ خيارات غذائية سليمة، يتضمن تفسيرات عملية عن الأطعمة التي يجب تجنبها وما يجب تشجيعه بالإضافة إلى كيفية تسهيل الانتقال السلس إلى تناول الأطعمة الصحية.

مؤلفة الكتاب مدافعة كبيرة عن الأكل النظيف ولديها أربعة أطفال وتستخدم مؤهلاتها كأخصائية تغذية للتنقل في عالم الأبوة والأمومة  ومشاركة رؤى الخبراء حول ما يجب إطعامه للصغار فهي تريد من الآباء تعليم أطفالهم اتخاذ خياراتهم بأنفسهم.

يعرض الكتاب استراتيجيات التغذية مع وضع الميزانية في الاعتبار والوصفات والألغاز والألعاب لجعله أكثر جاذبية.

Lyn's food

الكتاب مخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وثماني سنوات، ويتميز بصور ملونة، يعلم القراء الصغار عن هدر الطعام.

يتبع كتاب القصة لين وهي فتاة فضولية تراقب كيف يتعامل والديها مع بقايا الطعام، من إعادة استخدام الفواكه والخضروات كعصائر أو التبرع بالآخرين للأعمال الخيرية.

يهدف الكتاب إلى تقليل من هدر الطعام للأطفال وتعليمهم النزعة الاستهلاكية الواعية منذ صغرهم، ينتهي الكتاب بتعهد بعدم إهدار الطعام وتشجيع الصغار على اتباع خطى لين والاهتمام بالطعام الصحي.

هدر الطعام كتب للأطفال الطعام الصحي كتب الطعام لين

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