إعلان دارفور فى السودان منطقة منكوبة مع استمرار أعمال "النهب والقتل"

أعلن مني اركو مناوي، حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان، الإقليم منطقة منكوبة بسبب الانتهاكات التي وقعت بها.

وقال مناوي في بيان عبر حسابه على موقع تويتر إنه في الوقت الذي نسعى بكل إمكانيات الإقليم الشحيحة لحماية المدنيين ومحاربة الجريمة أبت الأيدي الآثمة إلا وتواصل في ارتكاب الجرائم ضد المواطن في الإقليم واليوم يتعرض الإنسان في مدينة كتم لانتهاكات فظيعة كما يحدث في الجنينة.

وأدان مناوي بأشد عبارات أعمال النهب والقتل التي طالت وما زالت تجري في المدينة المنكوبة كتم ومعسكر كساب ومدينة نيالا منذ الأمس حتى الآن.

وقال مناوي إنه يعلن دارفور منطقة منكوبة مطالبًا العالم بإرسال مواد إنسانية عبر كل الحدود وبكل الوسائل المتاحة لإنقاذ الإنسان في الإقليم المنكوب.

ونفى الجيش السوداني، اليوم، الأنباء المتداولة بشأن سقوط مدينة كتم بقبضة قوات الدعم السريع.