الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل هدد سيدة بنشر صورها على "فيس بوك" بسوهاج

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم عاطل  بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بتهديد المجنى عليها "ص.ع " والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بهما، وإفشاء أمور مخدشة للشرف، بنشر صور جنسية خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وابتزازها مقابل مبالغ مالية بدائرة مركز المنشاة.

 صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

بداية الواقعة عندما تقدمت المجنى عليهما ببلاغ ضد المتهم مفاده أنه يقوم بتهديدها عن طريق ارسال رسائل لها بنشر صور جنسية خاصة بها وافشاء أمور مخدشة للشرف على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وابتزازها مقابل مبالغ مالية، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة اقوال المبلغة وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب بالواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات .

عاطل السجن المشدد محكمة جنايات سوهاج الحياة الخاصة صور جنسية موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

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