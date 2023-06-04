الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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10 سنوات على "30 يونيو".. المرأة تتبوأ مكانتها فى عهد السيسى

المرأة المصرية
المرأة المصرية

عرضت قناة «dmc» اليوم، تقريرًا بعنوان "تمكين سياسي واقتصادي ومناصب قيادية.. المرأة المصرية تتبوأ مكانتها في عهد الرئيس السيسي".

ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014 أولى المرأة المصرية اهتمامًا غير مسبوق، وتكاملت جهود مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا لتتبوأ مكانتها المقدرة داخل المجتمع.

وأشار التقرير إلى أن المرأة المصرية عنوانًا ظل على مر التاريخ المصري الطويل حجر زاوية للاستقرار، ونقطة انطلاقًا للتقدم نحو المستقبل، طاقة لا يستهان بها وإمكانات لا تجد لها مثيلا.

السنوات الـ9 الماضية منذ تولي الرئيس السيسي كانت شاهدة على تبؤ المرأة لمكانتها المقدرة داخل المجتمع المصري، فحققت العديد من الإنجازات، وشغلت الكثير من المناصب التي استحقتها بجدها واجتهادها.

إطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030

وآمن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم بقدرات المرأة المصرية الكبيرة، وما تمثله داخل مجتمعها فأعلن عام 2017 عامًا للمرأة وإطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030، وغيرها من المكتسبات التي يمكن قياسها في الحياة اليومية.

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