محمود عبدالعزيز يتصدر الترند.. مقطع نادر له رفقة أولاده على شاطئ البحر

تصدر الفنان محمود عبدالعزيز، الترند، اليوم الأحد الموافق ذكرى ميلاده الـ77، بعد مغادرة عالمنا عام 2016 بعد صراعه مع المرض، تاركا إرثا فنيا كبيرا يطول عمره لأجيال كثيرة.

وقدم الفنان محمود عبدالعزيز "الساحر"، خلال مسيرته الفنية ما يزيد على 120 عملا فنيا متنوعا بين السينما والتليفزيون، وتم اختيار 3 أفلام له ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية وهى "العار، البرىء، الكيت كات"، كما حصل على جائزة أحسن ممثل من مهرجانى الإسكندرية ودمشق عن دوره فى فيلم "الكيت كات".

ومن خلال السطور التالية، نرصد مقطع فيديو مختارا من لقاءات متعددة أجراها ساحر السينما محمود عبدالعزيز، ظهر فيه مع أولاده على الشاطئ، خلال قضاء إجازة صيفية، والذي ظهر فيها خفيف الظل، كما عاهده جمهوره من خلال أعماله.

وأكد الفنان محمود عبدالعزيز أن مجهود السينما يعد أقل مما يبذل من خلال الأعمال التليفزيونية، موضحا أن العمل الفني يستلزم بذل المزيد من المجهود لإسعاد الجمهور الذي ينتظر العمل الفني.

كيف احتفل محمد محمود عبدالعزيز بعيد ميلاد والده؟

كان أحيا الفنان محمد محمود عبدالعزيز ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، التي تحل اليوم الأحد 4 يونيو، ونشر صورة مُعدلة تجمعه بزوجته وابنته ووالده الراحل، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وعلق قائلًأ: "زي كل سنة في يوم ميلادك لازم أكون أول واحد يقول لحضرتك كل سنة وإنت طيب يا حاج.. والسنة دي بقى حفيدتك بتبوس إيدك وبتقولك كل سنة وحضرتك طيب".