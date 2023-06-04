الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يحذر لاعبى الأهلى من خطورة سداسى الوداد

مران الأهلي
مران الأهلي

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، علي عقد جلسة خاصة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل ساعات من لقاء الوداد المغربي  في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر مسئول أن كولر أكد للاعبي الأهلي ضرورة استغلال أنصاف الفرص في تسجيل الأهداف، خاصة أن تلك النوعية من المباريات تكون مغلقة أمام منافس مثل الوداد الذى يجيد اللعب بطريقة دفاعية كما حدث أمام صن داونز في مواجهة الإياب التي أقيمت ببريتوريا، وعرض ملخص بعض نقاط القوة للفريق المغربي خلال المحاضرة.

وأضاف المصدر أن كولر شدد علي اللاعبين أن الوداد المغربي فريق يمتاز بوجود لاعبين دوليين لديهم القدرة على صنع الفارق وهو مكمن خطورته، خاصة يحيى عطية الله ويحيى جبران وهناك رضا الجعدى وزهير المترجى ومحمد أوناجم والسنغالي سامبو.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفنى للأهلي حذر من انطلاقات المنافس والهجمات المرتدة خلف طرفى الملعب، وتحديدًا الثنائي على معلول ومحمد هاني، واللذين ظهر تميزهما بها فى مواجهة صن داونز بجانب الكرات العرضية وإجادتهما ألعاب الهواء، لذلك طلب من الثنائي محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم بضرورة اليقظة طوال المباراة وعدم ترك أي مساحات لمهاجمي الفريق المغربي خلال سير اللقاء.

من جانبه، استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به اللقاء، والمكون من مصطفي شوبير وأمامه علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وفي وسط الملعب أليو ديانج ومروان عطية وعمرو السولية وبيرسي تاو وحسين الشحات، وفي الهجوم محمود كهربا.

كولر الاهلى الوداد نهائي دوري أبطال إفريقيا ستاد القاهرة

الأكثر قراءة

نص أقوال الفنان صبرى عبدالمنعم فى "واقعة النصب": استغلوا مرضى واستولوا على 360 ألف دولار (خاص)

الشرطة تطارد متهما شرع فى قتل صبى بأرض اللواء

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

المشدد 10 سنوات لـ 3 أشقاء بتهمة التنقيب عن الآثار فى سوهاج

أمين مجذوب لـ"الدستور": المبادرة المصرية القطرية بشأن السودان "فرصة تاريخية"

السجن 3 سنوات للمتهمين بالشروع فى قتل طالب بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)