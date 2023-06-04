كولر يحذر لاعبى الأهلى من خطورة سداسى الوداد

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، علي عقد جلسة خاصة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل ساعات من لقاء الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر مسئول أن كولر أكد للاعبي الأهلي ضرورة استغلال أنصاف الفرص في تسجيل الأهداف، خاصة أن تلك النوعية من المباريات تكون مغلقة أمام منافس مثل الوداد الذى يجيد اللعب بطريقة دفاعية كما حدث أمام صن داونز في مواجهة الإياب التي أقيمت ببريتوريا، وعرض ملخص بعض نقاط القوة للفريق المغربي خلال المحاضرة.

وأضاف المصدر أن كولر شدد علي اللاعبين أن الوداد المغربي فريق يمتاز بوجود لاعبين دوليين لديهم القدرة على صنع الفارق وهو مكمن خطورته، خاصة يحيى عطية الله ويحيى جبران وهناك رضا الجعدى وزهير المترجى ومحمد أوناجم والسنغالي سامبو.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفنى للأهلي حذر من انطلاقات المنافس والهجمات المرتدة خلف طرفى الملعب، وتحديدًا الثنائي على معلول ومحمد هاني، واللذين ظهر تميزهما بها فى مواجهة صن داونز بجانب الكرات العرضية وإجادتهما ألعاب الهواء، لذلك طلب من الثنائي محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم بضرورة اليقظة طوال المباراة وعدم ترك أي مساحات لمهاجمي الفريق المغربي خلال سير اللقاء.

من جانبه، استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به اللقاء، والمكون من مصطفي شوبير وأمامه علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وفي وسط الملعب أليو ديانج ومروان عطية وعمرو السولية وبيرسي تاو وحسين الشحات، وفي الهجوم محمود كهربا.