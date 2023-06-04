الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: تسليم 3000 وحدة سكنية بمشروع الكراسة الزرقاء إلى مستحقيه

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن الانتهاء من تسليم 3000 وحدة سكنية بمشروع الكراسة الزرقاء (مشروع 9000) بعدد 134 عمارة من إجمالي 223 عمارة كاملة التشطيب بمسطح 90 مترًا، إلى مستحقيه من أبناء بورسعيد، مشيرًا إلى أنه تم تسليم حوالي 60% من المشروع، منذ بداية يناير 2023، مؤكدًا أنه وجّه بتذليل كل المعوقات التي تضمن سرعة الانتهاء من تسليم وحدات المشروع لمستحقيه.

وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك تنسيقًا وجهودًا مكثفة بين كل الجهات المختصة بالعمل لسرعة الانتهاء من تسليم وحدات المشروع بالكامل في أسرع وقت.

وأكد مهندس عماد البرشة، وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد، أن محافظة بورسعيد تقوم بتسليم الوحدات يوميًا للمواطنين بمجرد تحصيل قيمة عدادات المرافق، وفي نفس اليوم يتمكن المواطن من استلام الوحدة السكنية وذلك بالتنسيق مع كل المرافق المتعددة (الكهرباء والغاز والمياه والتليفونات).

ويستمر تسليم وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء (مشروع 9000) إلى مستحقيه من أبناء بورسعيد، حيث بدأت أعمال تسليم المشروع في الثامن من يناير الماضي، وتكون الأولوية لجاهزية العمارات والوحدات للتسكين مع استمرار التسليم طبقًا لتحرير المحاضر عن طريق اللجنة المشكلة من وزارة الإسكان.

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